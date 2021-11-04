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Ракурс
Владимир Зеленский и Максим Галкин, скриншот видео

Экс-коллегу Зеленского по телешоу внесли в «черный список» Минкульта

4 ноя 2021, 13:58
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Максим Галкин, известный российский юмор, по представлению СБУ внесен в «черный список» Министерства культуры Украины.

По состоянию на сегодня, 4 ноября, в Перечне лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины 259 человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минкультуры.

Галкина в этот список внесли вчера, 3 ноября. В случае попадания лица в Перечень запрещается проводить мероприятия с его участием. Также теряется право на распространение и демонстрирование фильмов, в случае, если один из участников внесен в этот список.


Галкин в 2011 году был соведущим в программе «Утренняя почта» на украинском телеканале «Интер», а с мая по июль 2012 года вместе с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским был членом жюри российской версии программы «Рассмеши комика».

Напомним, Зеленский недавно отреагировал на петицию о запрете концертной деятельности россиян, набравшей необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Источник: Ракурс


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