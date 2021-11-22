Магнітні бурі у грудні – з'явився прогноз на місяць. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n163403-magnitni-buri-u-grudni-z-yavyvsya-prognoz-na-misyac.html

Ракурс

Прогноз магнітних бур на грудень 2021 року оновили вчені. Згідно з прогнозом, геомагнітні коливання не дуже часто турбуватимуть українців.

Перша магнітна буря очікується вже на початку місяця. Про це повідомляють у лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

Графік магнітних бур у грудні 2021 року:

1−2 грудня — магнітна буря силою 4 бали, яка триватиме кілька годин.

9−13 грудня — очікується найсильніша магнітна буря з позначкою 7 балів.

21−26 грудня — друга за тривалістю магнітна буря з силою у 6 балів.

Слід зазначити, що це лише попередній прогноз, який ґрунтується на досвіді минулих років. Сонячні спалахи часто трапляються непередбачено і доходять до нашої планети за кілька годин.

У період небезпечної обстановки необхідно ретельно стежити за своїм здоров’ям. У людей може погіршуватися самопочуття, знижуватися концентрація і пам’ять.

Для початку потрібно змінити свій раціон: їсти корисні продукти, виключивши алкоголь та погані жири. Також потрібно вживати більше овочів та фруктів, пити більше чистої води.

Крім того, знизивши куріння або виключивши його повністю, можна позбутися безсоння. Щоб заспокоїтися, заваріть собі трав’яний чай. Найкраще впливає збір з додаванням ромашки, меліси та м’яти.