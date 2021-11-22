Забруднення навколишнього середовища призвело до появи нової хвороби, фото: «Тион»

https://racurs.ua/ua/n163402-novu-hvorobu-sprovokuvalo-zabrudnennya-navkolyshnogo-seredovyscha-detali.html

Ракурс

Сотні пацієнтів із захворюванням під назвою «близькосхідний больовий синдром» виявили медики.

Це хвороба імітує ревматоїдний артрит і може бути пов’язана із забрудненням навколишнього середовища. Про це йдеться у статті, опублікованій у Scientific Reports.

Зазначається, що у лікарнях Єгипту та Саудівської Аравії в період з листопада 2014 по грудень 2019 року було виявлено 400 пацієнтів з діагностованим ревматоїдним артритом (тривалим захворюванням, яке викликає біль, набряки та скутість у суглобах), щодо яких медики при повторному огляді встановили, що симптоми не відповідають критеріям цього захворювання.

В результаті хворим було поставлено діагноз «синдром фіброміалгії». Це ще один довгостроковий стан, який пов’язаний з болем у всьому тілі та скутістю м’язів.

Рентгенівські знімки показали наявність на кістках деяких пацієнтів відростків, схожих на шпори.

Крім того, пацієнти мали помітний дефіцит вітаміну D, що досить дивно для регіону, де є високий рівень ультрафіолетового випромінювання, яке потрібне для вироблення в людському організмі цього вітаміну.

На думку дослідників, дефіцит вітаміну D пов’язаний із забрудненням навколишнього середовища кадмієм та свинцем. Хоча доказів сильного забруднення кадмієм на Близькому Сході немає, значну його кількість виявили в деяких харчових продуктах з цього регіону, зокрема в рисі.

Джерело: Scientific Reports