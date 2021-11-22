Речник Путіна назвав Bloomberg «трубою для вкидів» через заяви про Україну. Фото: Слово і діло

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Вторгнення Росії в Україну, до якого готується Кремль, може статися вже на початку 2022 року. Таку заяву американської розвідки прокоментував речник президента країни-агресора Дмитро Пєсков.

Видання Bloomberg, яке повідомило про плани Кремля, прес-секретар Путіна назвав «трубою для вкидів». Мовляв, подібні заяви — спроба подати РФ як певну сторону, яка загрожує процесу врегулювання ситуації. Про це Пєсков заявив у коментарі російським ЗМІ.

Йде цілеспрямована інформаційна кампанія. Деякі американські газети беруть активну участь у цьому. Це нагнітання напруженості, — сказав він.

Представник Кремля додав, що повідомлення ЗМІ про вторгнення — це «камуфляж для прикриття таких агресивних думок, які можуть мати місце в Києві».

Києву постачають значну кількість озброєння, включаючи сучасне та високотехнологічне. І все це, звичайно, ми спостерігаємо з великою тривогою, знаючи значний вплив екстремістсько налаштованих політиків в Україні, — додав речник Кремля.

Також, відповідаючи на запитання про те, чи Росія бачить якесь посилення саме військової напруженості з боку Києва, Пєсков заявив про «зростання кількості провокацій». Вони нібито здійснюються із застосуванням зброї, яку постачають Україні країни НАТО.

Представник Путіна знову звинуватив Україну в порушенні мінських домовленостей. Також він заперечує збільшення активності російських збройних сил на своїй території. За його словами, «це звичайний фон, планові навчання».

Переміщення військ Російської Федерації всередині нашої території ні для кого не загрожують і не повинні ні в кого викликати занепокоєння, — заявив Пєсков.



Нагадаємо, за даними Bloomberg, Росія готується до проведення масштабної наступальної операції в Україні на початку 2022 року, проте остаточне рішення про її проведення у Кремлі, ймовірно, ще не ухвалили.

Відомості про це, включаючи карти, які свідчать про нарощування російських військ та артилерії для підготовки до швидкого великомасштабного наступу на Україну з кількох напрямків, зокрема і з Білорусі та окупованого Криму, американська розвідка передала європейським союзникам США.