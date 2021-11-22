Контейнеровоз «Яра Біркелан», фото: New Atlas

https://racurs.ua/ua/n163400-vidbuvsya-pershyy-reys-norvezkogo-bezpilotnogo-konteynerovoza.html

Ракурс

Норвезький автономний електричний контейнеровоз «Яра Біркелан» 18 листопада здійснив свій перший рейс.

Судно подолало шлях до Осло з розташованої за 60 км від столиці країни комуни Хортен, повідомляє New Atlas.

Під час першого рейсу контейнеровоза на борту був екіпаж. Комерційна експлуатація судна розпочнеться у 2022 році, а на сертифікацію його як безпілотного корабля потрібно буде два роки випробувань.

Довжина судна становить 80 м, а ширина — 15 м. У рух його приводять акумуляторні батареї потужністю 6,8 мегават. «Яра Біркелан» може перевозити 120 двадцятифутових контейнерів з максимальною швидкістю 15 вузлів (28 км/год.).

Цей електричний контейнеровоз покликаний значно зменшити викиди NOx і CO2, дозволивши місцевому виробнику хімікатів та добрив відмовитися від використання вантажного автотранспорту для перевезення своїх товарів.

Розробляти судно розпочали у 2017 році. Воно мало стати першим автономним вантажним судном у світі, проте в 2019 році його випередило китайське «Цзіньдоуюнь 0 Хао».

Джерело: New Atlas