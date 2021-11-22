Контейнеровоз «Яра Биркелан», фото: New Atlas

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Норвежский автономный электрический контейнеровоз «Яра Биркелан» 18 ноября совершил свой первый рейс.

Судно проделало путь в Осло из расположенной в 60 км от столицы страны коммуны Хортен, сообщает New Atlas.

Во время первого рейса контейнеровоза на борту находился экипаж. Коммерческая эксплуатация судна начнется в 2022 году, а на сертификацию как беспилотного корабля потребуется два года испытаний.

Длина судна составляет 80 м, а ширина — 15 м. В движение его приводят аккумуляторные батареи мощностью 6,8 мегаватт. «Яра Биркелан» может перевозить 120 двадцатифутовых контейнеров с максимальной скоростью 15 узлов (28 км/ч).

Этот электрический контейнеровоз призван значительно снизить выбросы NOx и CO2, позволив местному производителю химикатов и удобрений отказаться от использования грузового автотранспорта для перевозки своих товаров.

Разрабатывать судно начали в 2017 году. Оно должно было стать первым автономным грузовым судном в мире, однако в 2019 году его опередило китайское «Цзиньдоуюнь 0 Хао».

Источник: New Atlas