Состоялся первый рейс норвежского беспилотного контейнеровоза (ВИДЕО)https://racurs.ua/n163400-sostoyalsya-pervyy-reys-norvejskogo-bespilotnogo-konteynerovoza-video.htmlРакурс
Норвежский автономный электрический контейнеровоз «Яра Биркелан» 18 ноября совершил свой первый рейс.
Судно проделало путь в Осло из расположенной в 60 км от столицы страны коммуны Хортен, сообщает New Atlas.
Во время первого рейса контейнеровоза на борту находился экипаж. Коммерческая эксплуатация судна начнется в 2022 году, а на сертификацию как беспилотного корабля потребуется два года испытаний.
Длина судна составляет 80 м, а ширина — 15 м. В движение его приводят аккумуляторные батареи мощностью 6,8 мегаватт. «Яра Биркелан» может перевозить 120 двадцатифутовых контейнеров с максимальной скоростью 15 узлов (28 км/ч).
Этот электрический контейнеровоз призван значительно снизить выбросы NOx и CO2, позволив местному производителю химикатов и удобрений отказаться от использования грузового автотранспорта для перевозки своих товаров.
Разрабатывать судно начали в 2017 году. Оно должно было стать первым автономным грузовым судном в мире, однако в 2019 году его опередило китайское «Цзиньдоуюнь 0 Хао».
Источник: New Atlas