Лідери РФ та США під час нового контакту обговорять тему України, фото - Фокус

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Лідери США Джо Байден та РФ Володимир Путін під час нового контакту обговорять тему України. Терміни та формат проведення нової зустрічі наразі узгоджуються, заявив 22 листопада очільник МЗС РФ Сергій Лавров.

Під час чергового контакту між нашими президентами, його час та інші параметри зараз обговорюються, безперечно, українська тема так чи інакше виникне, — сказав Лавров на прес-конференції у Москві.

Міністр заявив, що Москва не вважає за потрібне створювати нові формати щодо війни на Донбасі, оскільки «є нормандський формат і він вважається найголовнішим механізмом, який реалізує домовленості, укладені в мінському Комплексі заходів і в наступних рішеннях».

Це я маю на увазі контактну групу, де безпосередньо працюють Донецьк, Луганськ та Київ за допомогою ОБСЄ та Російської Федерації. І виконувати всі домовленості, які були укладені у Мінську, необхідно саме у цьому форматі, — заявив Лавров.

Водночас, за його словами, у Москві виходять із того, що США «все-таки, можливо, трохи краще розуміють нинішню ситуацію» навколо українського врегулювання.

У Росії тим часом знову звинуватили Україну в нарощуванні сили. Таку заяву зробив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи можливу загрозу вторгнення РФ в Україну.

На брифінгу 22 листопада він заявив, що повідомлення про підготовлюване військове вторгнення РФ в Україну може служити ширмою для ніби-то агресивних устремлінь Києва щодо силового вирішення проблеми Донбасу.