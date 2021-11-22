У фейковій «Дії» підліток обслужив сотні шукачів підроблених ковід-документів. Фото: Ютуб

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Ракурс

У Миколаєві підліток за гроші надавав доступ до сайту, що схожий на додаток «Дія».

За бажанням клієнтів він створював фальшиві копії ковід-сертифікатів. За доступ до сайту мешканець Миколаєва брав від 250 до 650 грн. Про це повідомили у прес-службі Офісу генпрокурора.

Гроші надходили на його електронний гаманець одного з платіжних сервісів Російської Федерації. Після цього підліток переказував кошти на картковий рахунок.

Після оплати він надсилав замовнику архів з програмним забезпеченням, клієнту лише залишалось його інсталювати на власний смартфон. На сайті було авторизовано більше тисячі користувачів.

Правоохоронці знайшли на комп’ютері та смартфоні юнака вихідні файли фейкового мобільного додатку «Дія», листування з покупцями, відомості про продаж архіву й отримані кошти.

Наразі вживаються заходи для блокування усіх каналів розповсюдження фейкового додатка, притягнення до відповідальності осіб, які придбали послугу.

Відкрито провадження за ч. 1 ст. 361 КК України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку).

Нагадаємо, в Мукачеві фейкові ковід-документи продавали на автостанції. Клієнтами були пасажири міжобласного та міжнародного сполучення. Покупці не проходили жодного медобстеження та отримували фальсифікований документ всього за 350 грн.