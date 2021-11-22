11 дітей евакуювали до України з сирійського табору (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n163397-11-ditey-evakuuvaly-do-ukrayiny-z-syriyskogo-taboru-foto.htmlРакурс
До Києва з розташованого на півночі Сирії табору для біженців закритого типу Аль-Хол евакуювали 14 громадян України — трьох жінок та 11 дітей.
Це найбільша група українців, яку вдалося повернути додому за весь час проведення евакуаційних операцій з Сирії, повідомляє прес-служба Офісу президента.
Зазначається, що ця евакуаційна місія стала результатом спільних зусиль Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони та Офісу президента, переговорний процес з цього питання тривав кілька місяців.
Значну підтримку в репатріації українців надав почесний консул України в Ербілі доктор Фархад Алі, — зазначається в повідомленні.
В Офісі президента зазначають, що в Сирії залишаються ще 19 громадян України, які чекають на евакуацію з сусіднього з Аль-Холом табору Родж.
З грудня минулого року разом із Офісом президента України, Міністерством оборони, Меджлісом кримськотатарського народу та іншими колегами ми вже повернули 36 людей. Наших громадян, які за різних життєвих обставин опинились в таборах, — зазначила на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова.