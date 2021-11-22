Росія готується до нападу на Україну, фото: Video Studio

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Росія, за інформацією американської розвідки, готується до проведення масштабної наступальної операції в Україні на початку 2022 року, проте остаточне рішення про її проведення у Кремлі, ймовірно, ще не ухвалили.

Відомості про це, включаючи карти, які свідчать про нарощування російських військ та артилерії для підготовки до швидкого великомасштабного наступу на Україну з кількох напрямків, зокрема і з Білорусі та окупованого Криму, американська розвідка передала європейським союзникам США. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на інформовані джерела.

Ці розвіддані були передані деяким членам НАТО минулого тижня, щоб підкріпити стурбованість США щодо можливих намірів Путіна, — зазначає видання.

Зазначається, що в російському наступі можуть бути задіяні до 100 тис. солдатів. Приблизно половина тактичних груп вже розташована на позиціях, у разі вторгнення надаватиметься підтримка з повітря.

Джерела видання описують ймовірний напад Росії як операцію в холодну пору року, що охопить велику територію та буде готова до потенційно тривалої окупації.

Також, за інформацією співрозмовників видання, Москва призвала десятки тисяч резервістів у безпрецедентних для пострадянського часу масштабах. Роль цих резервістів полягатиме у контролі захопленої території на пізнішому етапі операції — після того, як лінія фронту піде далі. Зазначається, що Росія публічно не оголошувала про проведення великих зборів резервістів.

Крім того, зазначає видання, США також поділилися інформацією про експонентне зростання дезінформації, спрямованої проти Києва, і про те, що Москва вербує агентів, щоб спробувати посіяти дестабілізацію всередині України.

Водночас видання наголошує, що США та інші країни не стверджують, що війна неминуча, і навіть не впевнені, що Путін серйозно налаштований на неї.

Джерело: Bloomberg