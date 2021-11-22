Київ проігнорує суд в Ірані у справі збитого «Боїнга» МАУ. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n163381-kyyiv-proignoruie-sud-v-irani-u-spravi-zbytogo-boyinga-mau.html

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Справу про збиття пасажирського «Боїнга» рейсу PS752 української авіакомпанії МАУ розглядає військовий суд в Ірані.

Міністерство закордонних справ прокоментувало початок судових слухань. Як зазначили у відомстві, МЗС «взяло до відома» інформацію про суд, перше засідання якого відбулося 21 листопада.

Також Міністерство подякувало за запрошення взяти участь у засіданні. Однак Тегеран не виконав повною мірою запити про міжнародну правову допомогу у розслідуванні, які подавала Україна, та не надав запитувані документи та інформацію.

У зв’язку з цим вважаємо недоцільною участь посла України у формальному судовому засіданні, де буде зачитано обвинувальний акт, — заявили у відомстві.

Міністерство підкреслює, що метою Києва лишається «встановлення істини та притягнення винних до відповідальності».

В Іранському військовому суді 21 листопада почалися слухання справи щодо збиття українського пасажирського літака у 2020 році, коли загинули 176 осіб. Про це повідомила іранська агенція IRNA.

На засіданні у неділю були присутні десять військових, яких підозрюють у скоєнні злочину. Родини жертв та їхні юристи також відвідали засідання.

Дату наступного засідання буде оголошено пізніше. Імена підозрюваних не повідомляються. Слухання стали першими у справі, яку відкрили понад 22 місяці тому.

У квітні прокурор заявляв, що у цій справі підозрюють також десять іранських чиновників. Це сталося за місяць після того, як Іран зіткнувся з різкою критикою міжнародної спільноти за публікацію фінального звіту розслідування, де визнається людський фактор, але не називається жоден відповідальний за збиття літака.