Киев проигнорирует суд в Иране по делу сбитого «Боинга» МАУ. Фото: УП

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Ракурс

Дело о сбивании пассажирского «Боинга» рейса PS752 украинской авиакомпании МАУ рассматривает военный суд в Иране.

Министерство иностранных дел прокомментировало начало судебных слушаний. Как отметили в ведомстве, МИД «принял к сведению» информацию о суде, первое заседание которого состоялось 21 ноября.

Также Министерство поблагодарило за приглашение принять участие в заседании. Однако Тегеран не выполнил в полной мере запросы о международной правовой помощи в расследовании, которые предоставляла Украина, и не предоставил запрашиваемые документы и информацию.

В связи с этим считаем нецелесообразным участие посла Украины в формальном судебном заседании, где будет зачитан обвинительный акт, — заявили в ведомстве.

Министерство подчеркивает, что целью Киева остается «установление истины и привлечение виновных к ответственности».

В Иранском военном суде 21 ноября начались слушания дела о сбивании украинского пассажирского самолета в 2020 году, когда погибло 176 человек. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На заседании в воскресенье присутствовало десять военных, подозреваемых в совершении преступления. Семья жертв и юристы также посетили заседание.

Дата следующего заседания будет объявлена ​​позже. Имена подозреваемых не сообщаются. Слушания стали первыми по делу, которое было открыто более 22 месяцев назад.

В апреле прокурор заявлял, что по этому делу подозревают также десять иранских чиновников. Это произошло через месяц после того, как Иран столкнулся с резкой критикой международного сообщества за публикацию финального отчета расследования, где признается человеческий фактор, но не называется ни один ответственный за сбивание самолета.