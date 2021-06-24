Самолет МАУ в январе 2020 года сбили в небе над Тегераном, фото: IRNA

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В катастрофе пассажирского «Боинга» рейса PS752 украинской авиакомпании МАУ, сбитого в небе над Тегераном в январе 2020 года, виноваты гражданская и военная власти Ирана.

Об этом говорится в отчете Канадской группы судебной экспертизы и оценки, анализ которой основан на имеющихся у правительства Канады разведданных, сообщает CBC News.

Отмечается, что эксперты не обнаружили доказательств того, что самолет был сбит преднамеренно. Однако «ряд действий и случаев бездействия гражданских и военных властей Ирана вызвал опасную ситуацию, когда ранее выявленные риски были занижены и не воспринимались серьезно».

Хотя группа судебно-медицинской экспертизы не нашла доказательств того, что сбивание рейса PS752 было преднамеренным, это ни в коем случае не освобождает Иран от ответственности за гибель 176 невинных людей, — подчеркивается в отчете.

Канадские эксперты подчеркивают, что только Иран имеет полный доступ к доказательствам, месту катастрофы и свидетелям.