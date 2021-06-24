В Украине 25 июня отмечает День таможенника, фото: «Буквы»

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25 июня в Украине отмечают День таможенника. Этот праздник власти ввели в 2020 году, «учитывая важную роль таможенников в обеспечении таможенной безопасности и защиты экономических интересов».

Эта дата выбрана, поскольку 25 июня 1991 года Верховная Рада приняла закон «О таможенном деле в Украине».

В Украине ранее (с 1991 по 2013 годы) 25 июня отмечался другой профессиональный праздник — День таможенной службы. Ему на замену в 2013 году был установлен День работника налогового и таможенного дела Украины, который до 2020 года отмечался 18 марта, а затем был заменен на отдельные профессиональные праздники — День таможенника и День налоговика Украины (отмечается 2 июля).

Также 25 июня отмечают Международный день моряка — профессиональный праздник всех людей, связанных с морем, прежде всего моряков торговых флотов. Этот праздник был введен в 2010 году согласно специальной резолюции, принятой государствами-членами Международной морской организации.

Кроме того, на 25 июня приходится День дружбы и единения славян. В мире к славянам себя относят около 270 млн человек. Этот праздник был введен в 90-х годах XX века.

Православная церковь в этот день чтит преподобного Онуфрия Великого — египетского раннехристианского святого и отшельника, одного из Отцов Церкви. Он жил в египетской пустыне в IV веке и имел глубокое влияние на тогдашнюю восточную духовную жизнь. Скончался преподобный в 400 году.

Народные приметы: