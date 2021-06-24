В Україні 25 червня відзначають День митника, фото: «Букви»

https://racurs.ua/ua/n156579-25-chervnya-vidznachaut-den-mytnyka-ta-mijnarodnyy-den-moryaka.html

Ракурс

25 червня в Україні відзначають День митника. Це свято влада запровадила у 2020 році, «з огляду на важливу роль митників в забезпеченні митної безпеки та захисту економічних інтересів».

Цю дату обрано, оскільки 25 червня 1991 року Верховна Рада ухвалила закон «Про митну справу в Україні».

В Україні раніше (з 1991 до 2013 роки) 25 червня відзначалось інше професійне свято — День митної служби. Йому на заміну у 2013 році було встановлено День працівника податкової та митної справи України, який до 2020 року відзначався 18 березня, а згодом був замінений на окремі професійні свята — День митника та День податківця України (відзначають 2 липня).

Також 25 червня відзначають Міжнародний день моряка — професійне свято всіх людей, пов’язаних з морем, передусім моряків торгових флотів. Це свято було запроваджене у 2010 році згідно зі спеціальною резолюцією, прийнятою державами-членами Міжнародної морської організації.

Крім того, на 25 червня припадає День дружби та єднання слов’ян. У світі до слов’ян себе відносять близько 270 млн людей. Це свято було запроваджене у 90-х роках XX століття.

Православна церква цього дня вшановує преподобного Онуфрія Великого — єгипетського ранньохристиянського святого та пустельника, одного з Отців Церкви. Він жив у єгипетській пустелі у IV столітті і здійснив глибокий вплив на тогочасне східне духовне життя. Помер преподобний у 400 році.

Народні прикмети: