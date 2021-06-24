У низці регіонів України 25 червня очікуються опади

https://racurs.ua/ua/n156578-korotkochasni-doschi-ta-grozy-pogoda-v-ukrayini-na-25-chervnya-karta.html

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Погода в Україні 25 червня передбачає короткочасні дощі та грози у більшості південних, а вдень також і у західних, областях.

На решті території — без опадів. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с, вдень на заході країни подекуди шквали 15−20 м/с, в окремих районах град.

Температура повітря вночі становитиме +17…+22°, вдень — +31…+36° (на крайньому півдні — +26…+29°). У Карпатах — вночі +11…+16°, вдень — +21…+26°.

Погода у Києві 25 червня передбачає мінливу хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме +20…+22°, вдень — +32…+34°. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.

Погода у Львові буде хмарною з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень — короткочасний дощ, гроза, град. Крім того, вночі та вранці очікується слабкий туман. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +16…+18°, вдень — піднімуться до +31…+33°. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7 — 12 м/с, під час грози шквал 17 — 22 м/с.

Погода в Одесі буде з дощами вдень та вночі. Термометри вночі покажуть +21…+23°, вдень — +26…+28°. Вітер північно-східний, 3−8 м/с.

Погода у Дніпрі буде без опадів, мінлива хмарність. Вночі температура повітря становитиме +18…+20°, вдень — +31…+33°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові також буде без опадів протягом доби, мінлива хмарність. Синоптики прогнозують температуру повітря +20…+22° вночі та +33…+35° вдень. Вітер східний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті 25 червня буде без опадів вночі та з дощем вдень, можливі грози. Очікується температура повітря +18…+20° вночі та +32…+34° вдень. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 25 червня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.