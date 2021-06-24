В ряде регионов Украины 25 июня ожидаются осадки, фото:

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Погода в Украине 25 июня предусматривает кратковременные дожди и грозы в большинстве южных, а днем также и в западных, областях.

На остальной территории — без осадков. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Ветер переменных направлений, 3−8 м/с, днем на западе страны местами шквалы 15−20 м/с, в отдельных районах град.

Температура воздуха ночью составит +17…+22°, днем — +31…+36° (на крайнем юге — +26…+29°). В Карпатах — ночью +11…+16°, днем — +21…+26°.

Погода в Киеве 25 июня предусматривает переменную облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит +20…+22°, днем — 32…+34°. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Погода во Львове будет облачной с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем -кратковременный дождь, гроза, град. Кроме того, ночью и утром ожидается слабый туман. Столбики термометров ночью опустятся до +16…+18°, днем — поднимутся до +31…+33°. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7−12 м / с, во время грозы шквал 17−22 м/с.

Погода в Одессе будет с дождями днем и ночью. Термометры ночью покажут +21…+23°, днем — 26…+28°. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

Погода в Днепре будет без осадков, переменная облачность. Ночью температура воздуха составит +18…+20°, днем — +31…+33°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове также будет без осадков в течение суток, переменная облачность. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +20…+22° ночью и +33…+35° днем. Ветер восточный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье 25 июня будет без осадков ночью и с дождем днем, возможны грозы. Ожидается температура воздуха +18…+20° ночью и 32…+34° днем. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 25 июня будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.