Фильтр обратного осмоса

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Обратноосмотические фильтры — системы, удаляющие до 99,9% примесей из воды. Их часто выбирают для бытового использования.

Фильтры для питьевой воды — необходимость в любом жилом доме, так как качество воды в магистрали зачастую оставляет желать лучшего. Обратноосмотические системы хороши тем, что справляются с любым уровнем загрязнения, выдавая практически дистиллированную воду. Они полностью решают проблему с жесткой, ржавой, наполненной металлами или органическими загрязнениями водой.

Как работает обратный осмос?

Во время работы обратноосмотических систем вода под давлением проталкивается через мембрану. Сама мембрана имеет очень мелкие поры, которые способны пропускать только молекулы с размером, не больше чем у воды. Размер каждой поры составляет всего около 0,0001 мкр. Все примеси задерживаются с одной стороны мембраны и сливаются в сток через дренажную трубку.

Чтобы эффективно проталкивать воду через мембрану, потребуется подключить фильтр к электричеству. Однако затраты электроэнергии будут незначительными.

Преимущества использования обратного осмоса

Обратноосмотические фильтры — самый эффективный вариант среди всех фильтрующих систем. Они удаляют из воды до 99,9% растворенных веществ. Их дополнительные преимущества:

Эти установки можно использовать не только для бытовых целей. Они дают чистоту воды, достаточную для использования даже в медицинских целях.

На рынке доступны модели как для бытового, так и коммерческого использования. Они обладают различным количество степеней очистки воды, возможностью установить накопительный бак или минерализатор. Вы также можете выбрать модели с разным дополнительным функционалом.

Вода очищается без нагревания, добавления реагентов или любых активных веществ.

Фильтры справятся как с неорганическими, так и органическими примесями, удаляя даже вирусы.

Многоступенчатая очистка позволяет устранить из воды даже те вещества, которые смогли бы пройти через мембрану, например, хлор.

Такие фильтры легко обслуживать.

Если в системе установлен минерализатор, у воды будет естественный приятный вкус.

Подключение фильтра обратного осмоса

Приготовьте емкость для слива грязной воды и поставьте ее под мойку, куда вы будете устанавливать фильтр. Теперь нужно перекрыть воду, а затем открыть кран холодной воды, чтобы убрать оставшееся в системе давление. Снимите гибкий шланг, по которому подходила вода и установите на резьбу муфту. Шланг смесителя присоедините к другому концу муфты. Затем откройте кран на стояке. Если течи нет, все прошло хорошо.

Дальше следует подключение дренажного хомута к сифону. Необходимо сделать в сифоне отверстие над гидрозатвором и вставить туда хомут, использовав уплотнение, которое идет в комплекте с фильтром. Перед тем, как вставлять хомут, нужно надеть на него гайку. Трубка должна войти в сифон примерно на 7 см, не доставая до противоположной стенки.

Кран для подачи фильтрованной воды часто монтируют в углу мойки. Главное, чтобы внизу было достаточно места, а сам кран не мешал основному смесителю. Если на мойке не хватает места, можно врезать кран прямо в кухонную столешницу. Его закрепляют при помощи двух гаек, шайбы и прокладки из резины.

Чтобы подключить мембрану обратного осмоса, необходимо взять двухсоставный корпус, зафиксированный пластиковыми скобами. Отсоедините шланг и фитинг, затем снимите корпус справа, со стороны крышки. После этого вставьте внутрь мембрану. Все остальные картриджи вкладываются в соответствующие корпуса. Когда будете закручивать их, смотрите, чтобы корпус прилегал к резиновой части.

Выводы

Оптимальный вариант для получения питьевой воды в квартире — бытовой фильтр обратного осмоса, который можно приобрести на сайте. Он устранит любые типы загрязнений и позволит ежедневно получать нужный объем воды. Купить качественную модель обратного осмоса можно в интернет-магазине Венкон. В его ассортименте представлены разные по характеристикам и производительности фильтрующие системы. Подберите себе подходящий фильтр с обратным осмосом и получите чистую воду на каждый день.