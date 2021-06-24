ітак МАУ у січні 2020 року збили в небі над Тегераном, фото: IRNA

https://racurs.ua/ua/n156580-u-katastrofi-litaka-mau-vynni-cyvilna-i-viyskova-vlada-iranu-ekspertyza.html

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У катастрофі пасажирського «Боїнга» рейсу PS752 української авіакомпанії МАУ, збитого в небі над Тегераном у січні 2020 року, винні цивільна і військова влада Ірану.

Про це йдеться у звіті Канадської групи судової експертизи та оцінки, аналіз якою ґрунтувався на наявних в уряду Канади розвідданих, повідомляє CBC News.

Зазначається, що експерти не виявили доказів того, що літак було збито навмисно. Проте «низка дій та випадків бездіяльності цивільних та військових влад Ірану спричинила небезпечну ситуацію, коли раніше виявлені ризики були занижені і не сприймалися серйозно».

Хоча група судово-медичної експертизи не знайшла доказів того, що збиття рейсу PS752 було навмисним, це в жодному разі не звільняє Іран від відповідальності за загибель 176 невинних людей, — наголошується у звіті.

Канадські експерти наголошують, що лише Іран має повний доступ до доказів, місця катастрофи та свідків.

Іран зобов’язаний надати чіткі відповіді щодо всіх аспектів цієї трагедії, — наголошують автори звіту.

Джерело: CBC News