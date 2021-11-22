Российский адмирал обвинил НАТО в гибели субмарины "Курск"

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Ракурс

Подводная лодка «Курск» затонула в 2000 году в результате столкновения с подлодкой НАТО.

Об этом заявил в интервью российскому госагентству новостей «РИА Новости» адмирал Вячеслав Попов. В 2000 году он командовал Северным флотом.

По его словам, с вероятностью в 90% известно название подводной лодки НАТО, с которой произошло столкновение. Он рассказал, что подводная лодка, которая столкнулась с «Курском», следила за ней и подошла к российской субмарине очень близко. Военный уверяет, что сигнал SOS подавала подлодка НАТО, а не российская.

Официально атомная подлодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года из-за взрыва торпеды на борту с последующей детонацией боезапаса. Все 118 человек, участвовавших в учениях на подводной лодке, погибли.

Попов заявил, что название субмарины НАТО, которая якобы стала виновником катастрофы «Курска», ему известно «с вероятностью 90%". Однако, по словам адмирала, «чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и изложить их», а он этого сделать не может.

Во время столкновения «Курск» якобы ударился носовой частью и в момент этого столкновения у него повредился торпедный аппарат. Произошел взрыв торпеды, затопление первого отсека, после чего российская подлодка пошла ко дну.

Катастрофа субмарины стала одной из величайших трагедий на российском флоте и была причиной сильной критики российских властей и лично Путина.

По официальной версии России, «Курск» затонул в 175 км от Североморска в результате взрыва экспериментальной торпеды на ее борту и последующей детонации боезапаса во время учений. Версия о том, что причиной крушения была иностранная субмарина, ранее властями РФ и госСМИ не поддерживалась и если и озвучивалась, то в маргинальном измерении.

Данные о крушении «Курска» в РФ будут засекречены по меньшей мере до 2030 года.

В районе учений находилось несколько иностранных подлодок, наблюдавших за российскими учениями: АПЛ Memphis и Toledo ВМС США, а также Splendid ВМС Великобритании. Правительства этих стран официально не комментировали заявления Попова.