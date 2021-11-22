Карантин в Украине – в каких областях возобновляется очное обучение. Фото: УП

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Карантин в Украине остается суровым во многих областях из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Во Львовской области начали действовать новые правила карантина. Такое решение приняла местная комиссия ТЕБ и ЧС.

Дети возвращаются в детские сады, школы, лицеи, учреждения профтехобразования и вузы, но невакцинированных работников отстранят от работы.

При этом в междугородном транспорте смогут проехать только пассажиры, у которых есть:

сертификат получения одной или двух доз вакцины от COVID-19;

отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или экспресс-тест;

справка о выздоровлении.

Соблюдение карантинных требований будут контролировать мобильные группы. Тем временем в Киеве 22 ноября возобновляется очное обучение для учеников всех классов.

Соответствующее решение приняла постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям КГГА.

Власти приняли такое решение, опираясь на два основных фактора: устойчивую динамику снижения уровня госпитализации больных COVID-19 и снижение процента загруженности коек с кислородом в больницах.

Напомним, коронавирус в Украине пошел на спад — за минувшие сутки, 21 ноября, официально зарегистрировали 7 тыс. 464 новых заболевших. От осложнений коронавируса умерло 326 украинцев.