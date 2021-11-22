Карантин в Украине — в каких областях возобновляется очное обучениеhttps://racurs.ua/n163379-karantin-v-ukraine-v-kakih-oblastyah-vozobnovlyaetsya-ochnoe-obuchenie.htmlРакурс
Карантин в Украине остается суровым во многих областях из-за сложной эпидемиологической ситуации.
Во Львовской области начали действовать новые правила карантина. Такое решение приняла местная комиссия ТЕБ и ЧС.
Дети возвращаются в детские сады, школы, лицеи, учреждения профтехобразования и вузы, но невакцинированных работников отстранят от работы.
При этом в междугородном транспорте смогут проехать только пассажиры, у которых есть:
- сертификат получения одной или двух доз вакцины от COVID-19;
- отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или экспресс-тест;
- справка о выздоровлении.
Соблюдение карантинных требований будут контролировать мобильные группы. Тем временем в Киеве 22 ноября возобновляется очное обучение для учеников всех классов.
Соответствующее решение приняла постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям КГГА.
Власти приняли такое решение, опираясь на два основных фактора: устойчивую динамику снижения уровня госпитализации больных COVID-19 и снижение процента загруженности коек с кислородом в больницах.
Напомним, коронавирус в Украине пошел на спад — за минувшие сутки, 21 ноября, официально зарегистрировали 7 тыс. 464 новых заболевших. От осложнений коронавируса умерло 326 украинцев.