Карантин в Україні – в яких областях відновлюється очне навчання. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n163379-karantyn-v-ukrayini-v-yakyh-oblastyah-vidnovluietsya-ochne-navchannya.html

Ракурс

Карантин в Україні залишається суворим у багатьох областях через складну епідеміологічну ситуацію.

У Львівській області почали діяти нові правила карантину. Таке рішення прийняла місцева комісія ТЕБ та НС.

Діти повертаються в дитячі садки, школи, ліцеї, установи профтехосвіти та виші, але невакцинованих працівників відсторонять від роботи.

При цьому в міжміському транспорті зможуть проїхати тільки пасажири, у яких є:

сертифікат про отримання однієї або двох доз вакцини від COVID-19;

негативний ПЛР-тест на коронавірус або експрес-тест;

довідка про одужання.

Дотримання карантинних вимог контролюватимуть мобільні групи. Тим часом у Києві 22 листопада відновлюється очне навчання для учнів усіх класів.

Відповідне рішення ухвалила постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Влада ухвалила таке рішення, спираючись на два основних фактори: стійка динаміка зниження рівня госпіталізації хворих на COVID-19 та зниження відсотка завантаженості ліжок із киснем у лікарнях.

Нагадаємо, коронавірус в Україні пішов на спад — за минулу добу, 21 листопада, офіційно зареєстрували 7 тис. 464 нових хворих. Від ускладнень коронавірусу померли 326 українців.