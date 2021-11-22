Карантин в Україні — в яких областях відновлюється очне навчанняhttps://racurs.ua/ua/n163379-karantyn-v-ukrayini-v-yakyh-oblastyah-vidnovluietsya-ochne-navchannya.htmlРакурс
Карантин в Україні залишається суворим у багатьох областях через складну епідеміологічну ситуацію.
У Львівській області почали діяти нові правила карантину. Таке рішення прийняла місцева комісія ТЕБ та НС.
Діти повертаються в дитячі садки, школи, ліцеї, установи профтехосвіти та виші, але невакцинованих працівників відсторонять від роботи.
При цьому в міжміському транспорті зможуть проїхати тільки пасажири, у яких є:
- сертифікат про отримання однієї або двох доз вакцини від COVID-19;
- негативний ПЛР-тест на коронавірус або експрес-тест;
- довідка про одужання.
Дотримання карантинних вимог контролюватимуть мобільні групи. Тим часом у Києві 22 листопада відновлюється очне навчання для учнів усіх класів.
Відповідне рішення ухвалила постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.
Влада ухвалила таке рішення, спираючись на два основних фактори: стійка динаміка зниження рівня госпіталізації хворих на COVID-19 та зниження відсотка завантаженості ліжок із киснем у лікарнях.
Нагадаємо, коронавірус в Україні пішов на спад — за минулу добу, 21 листопада, офіційно зареєстрували 7 тис. 464 нових хворих. Від ускладнень коронавірусу померли 326 українців.