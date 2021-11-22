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Карантин в Україні – в яких областях відновлюється очне навчання. Фото: УП

Карантин в Україні — в яких областях відновлюється очне навчання

22 лис 2021, 09:31
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Карантин в Україні залишається суворим у багатьох областях через складну епідеміологічну ситуацію.

У Львівській області почали діяти нові правила карантину. Таке рішення прийняла місцева комісія ТЕБ та НС.

Діти повертаються в дитячі садки, школи, ліцеї, установи профтехосвіти та виші, але невакцинованих працівників відсторонять від роботи.

При цьому в міжміському транспорті зможуть проїхати тільки пасажири, у яких є:

  • сертифікат про отримання однієї або двох доз вакцини від COVID-19;
  • негативний ПЛР-тест на коронавірус або експрес-тест;
  • довідка про одужання.

Дотримання карантинних вимог контролюватимуть мобільні групи. Тим часом у Києві 22 листопада відновлюється очне навчання для учнів усіх класів.

Відповідне рішення ухвалила постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.


Влада ухвалила таке рішення, спираючись на два основних фактори: стійка динаміка зниження рівня госпіталізації хворих на COVID-19 та зниження відсотка завантаженості ліжок із киснем у лікарнях.

Нагадаємо, коронавірус в Україні пішов на спад — за минулу добу, 21 листопада, офіційно зареєстрували 7 тис. 464 нових хворих. Від ускладнень коронавірусу померли 326 українців.

Джерело: Ракурс


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