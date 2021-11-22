Європа проти антиковідних заходів – на вулиці вийшли десятки тисяч, фото - BBC

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Карантин у Європі посилюється, оскільки національні уряди борються зі зростанням зараження і запроваджуют нові жорсткі заходи. У багатьох країнах на це реагують протестами.

Одразу в кількох європейських столицях десятки тисяч людей у вікенд вийшли на вулиці, протестуючи проти нових антивірусних обмежень.

У Брюсселі 21 листопада відбулася одна з найчисленніших акцій проти антивірусних заходів — поліція оцінила чисельність протестувальників у 35 тис. осіб. Поліцейські, в яких протестувальники кидали фаєри, застосували у відповідь сльозогінний газ та водомети.

У Бельгії акція за відміну антивірусних обмежень називалася «Разом за свободу». Демонстранти виступали насамперед за відміну Covid-паспортів, за якими вакцинованих пускають у публічні місця.

Бельгійський уряд у рамках нової хвилі обмежень хоче посилити правила носіння масок, а більшість бельгійців працюватимуть з дому упродовж чотирьох днів на тиждень до середини грудня. Також уряд хоче зобов’язати всіх медпрацівників вакцинуватись.

У Нідерландах відбувся другий день масових протестів. У Гаазі було оголошено надзвичайний стан, а спецназ поліції розганяв демонстрантів собаками та кийками.

У Роттердамі в ніч на суботу також пройшли протести та зіткнення, які мер міста назвав розгулом насильства.

У Хорватії кілька тисяч людей 20 листопада вийшли на вулиці Загреба на знак протесту проти обов’язкової вакцинації працівників літнього віку.

Кількість учасників акції у Відні офіційні джерела оцінили приблизно в 50 тис. Це сталося після того, як уряд оголосив про новий загальнонаціональний локдаун з понеділка і про плани щеплення обов’язковими з лютого 2022 року.

Австрія стане першою країною, яка законодавчо зобов’яже громадян вакцинуватися.

Учасники демонстрацій розмахували національними прапорами, вимагали «повернути свободу» та закликали до опору.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я стурбована швидким зростанням кількості заражених на європейському континенті. Регіональний директор по Європі Ганс Клюге заявив, що якщо по всій Європі не посилити антивірусні заходи, експерти прогнозують смерть близько півмільйона людей.