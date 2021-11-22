Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n163377-koronavirus-pishov-na-spad-za-dobu-ponad-7-tys-infikovanyh-ukrayinciv.html

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Коронавірус в Україні пішов на спад — за минулу добу, 21 листопада, офіційно зареєстрували 7 тис. 464 нових хворих.

Захворіли 579 дітей та 74 медпрацівники, від ускладнень коронавірусу померли 326 українців. За добу одужало 10 тис. 540 осіб, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 3 млн 340 тис. 407 осіб;

одужало — 2 млн 773 тис. 490 осіб;

летальних випадків — 81 тис. 598.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (864), Миколаївській (655), Одеській (451), Запорізькій (446) і Донецькій (402) областях.

Нагадаємо, у восьми областях України зареєстрували небезпечний різновид штаму «Дельта». Вчені припускають, що новий підтип в основному збільшує ризик зараження, але не впливає на важкість симптомів.