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Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

Коронавірус пішов на спад — за добу понад 7 тис. інфікованих українців

22 лис 2021, 08:50
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Коронавірус в Україні пішов на спад — за минулу добу, 21 листопада, офіційно зареєстрували 7 тис. 464 нових хворих.

Захворіли 579 дітей та 74 медпрацівники, від ускладнень коронавірусу померли 326 українців. За добу одужало 10 тис. 540 осіб, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло — 3 млн 340 тис. 407 осіб;
  • одужало — 2 млн 773 тис. 490 осіб;
  • летальних випадків — 81 тис. 598.

Статистика коронавірусу. Дані: РНБО

Статистика коронавірусу. Дані: РНБО

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (864), Миколаївській (655), Одеській (451), Запорізькій (446) і Донецькій (402) областях.


Нагадаємо, у восьми областях України зареєстрували небезпечний різновид штаму «Дельта». Вчені припускають, що новий підтип в основному збільшує ризик зараження, але не впливає на важкість симптомів.

Джерело: Ракурс


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