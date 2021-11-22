Справа «вагнерівців» розслідується за трьома напрямами, заявив «слуга». Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n163376-sprava-vagnerivciv-rozsliduietsya-za-troma-napryamamy-zayavyv-sluga.html

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Розслідування операції затримання «вагнерівців» триває за трьома напрямками. Державної зради чи витоку інформації з Офісу президента не встановили.

Про це заявив представник президента у Конституційному суді, народний депутат Федір Веніславський в ефірі телеканалу «Дом».

За його словами, справу розслідують:

тимчасова слідча комісія Верховної Ради;

Держбюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора, за фактом оприлюдненої у ЗМІ інформації;

журналістські розслідування Bellingcat та українських журналістів.

От коли вся ця інформація буде повністю вивчена та узагальнена, тоді ми зможемо робити якісь висновки, — розповів Веніславський.

Нардеп нагадав, що ТСК за підсумками кількох місяців роботи підготувала проміжний звіт.

Всі охочі можуть з ним ознайомитися на сайті Верховної Ради. Але я закликав би всіх дочекатися остаточного звіту, який має бути більш повним, з урахуванням і тих матеріалів, які надали журналісти Bellingcat, — сказав депутат.



Він додав, що ані розслідування Bellingcat, ані розслідування ТСК не встановили факту державної зради з боку вищих посадових осіб України або факту витоку інформації з Офісу президента.

Нагадаємо, в ефірі каналу «Україна 24» екс-голова Головного управління розвідки Василь Бурба заявив, що глава Офісу президента Андрій Єрмак від імені президента Зеленського дав вказівку перенести спецоперацію щодо «вагнерівців». На думку Бурби, перенести спецоперацію на той момент вже не можна було, і це одна з причин її провалу.