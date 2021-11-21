Під час мітингу в Києві, фото: «Укрінформ»

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Акція біля будівлі Офісу президента в Києві, яка відбувалася в ході заходів з нагоди річниці Революції гідності, завершилася.

Наразі біля будівлі Офісу президента ще перебувають кілька десятків людей. Про це повідомляє агентство «Укрінформ».

Раніше з Майдану Незалежності, де розпочалися заходи з нагоди Дня Гідності й Свободи, який відзначають сьогодні, 21 листопада, до Банкової прийшла кількатисячна хода.

Поліція обмежила вхід на територію Офісу президента, в результаті чого виникло нетривале протистояння та штовханина. Зрештою активісти погодилися по-одному проходити поверховий огляд, щоб пройти далі.

Проте через деякий час, коли, на думку організаторів, поліція почала грубо оглядати речі мітингувальників, активістів знову закликали не показувати своїх речей і залишатися біля воріт перед будівлею Офісу президента, зазначає видання.

Частина людей, які встигли пройти до Офісу президента і Будинку з химерами, повернулися назад і почали розходитися.

Поліція діалогу запропонувала учасникам акції біля Офісу президента пройти поверхневу перевірку задля безпеки всіх громадян, котрі брали участь у заході, однак вони відмовилися та намагалися потрапити до державної будівлі без проходження фільтраційних заходів, — коментується цей інцидент у повідомленні прес-служби столичної поліції.

Після проведення поліцейськими роз’яснювальної роботи частина учасників пройшла поверхневу перевірку та безперешкодно потрапила до Офісу президента, інші — відмовилися, — додають у поліції.

Зазначається, що під час акції один зі спікерів повідомив про відновлення формату «Самооборони Майдану».

У поліції Києва зазначають, що заходи з нагоди Дня Гідності та Свободи пройшли без грубих порушень.

Джерело: «Укрінформ», прес-служба поліції Києва