Во время митинга в Киеве, фото: «Укринформ»

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Акция у здания Офиса президента в Киеве, которая проходила в ходе мероприятий к годовщине Революции достоинства, завершилась.

В настоящее время у здания Офиса президента еще находятся несколько десятков человек. Об этом сообщает агентство «Укринформ».

Ранее с Майдана Независимости, где начались мероприятия к Дню Достоинства и Свободы, который отмечают сегодня, 21 ноября, на Банковую пришло несколькотысячное шествие.

Полиция ограничила вход на территорию Офиса президента, в результате чего возникло непродолжительное противостояние и толкотня. В конце концов активисты согласились по одному проходить поверхностный осмотр, чтобы пройти дальше.

Однако спустя время, когда, по мнению организаторов, полиция начала грубо осматривать вещи митингующих, активистов снова призывали не показывать своих вещей и оставаться у ворот перед зданием Офиса президента, отмечает издание.

Часть людей, успевших пройти в Офис президента и Дом с химерами, вернулись назад и начали расходиться.

Полиция диалога предложила участникам акции возле Офиса президента пройти поверхностную проверку по безопасности всех граждан, участвовавших в мероприятии, однако они отказались и пытались попасть в государственное здание без прохождения фильтрационных мер, — комментируется этот инцидент в сообщении пресс-службы столичной полиции.

После проведения полицейскими разъяснительной работы часть участников прошла поверхностную проверку и беспрепятственно попала в Офис президента, другие — отказались, — добавляют в полиции.

Отмечается, что во время акции один из спикеров сообщил о возобновлении формата «Самообороны Майдана».

В полиции Киева отмечают, что мероприятия по случаю Дня Достоинства и Свободы прошли без грубых нарушений.

Источник: «Укринформ», пресс-служба полиции Киева