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Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса

«Дельта+" - на Херсонщине зафиксировали циркуляцию новой разновидности COVID-19

21 ноя 2021, 21:30
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В Херсонской области зафиксирована циркуляция новой разновидности штамма коронавируса SARS-nCoV-2 «Дельта» — так называемой «Дельта+".

Также этот штамм зафиксирован на территории еще нескольких регионов Украины. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич.

По словам Ромаскевича, предварительные расчеты свидетельствуют, что доля этого штамма в заболеваемости жителей области составляет 10−15%.


Учитывая, что все три предыдущих волны были вызваны разными штаммами COVID-19, можно спрогнозировать (я очень хочу ошибиться) второй пик этой волны с началом роста 10−15 декабря 2021 года. Его продолжительность и высоту подъема сможем высчитать дней через 7−8, — подчеркнул медик.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 20 ноября, зафиксировали еще более 10,6 тыс. новых случаев коронавируса, среди них почти 900 детей.

Источник: Ракурс


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