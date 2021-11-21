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В Украине продолжается эпидемия коронавируса
«Дельта+" - на Херсонщине зафиксировали циркуляцию новой разновидности COVID-19https://racurs.ua/n163374-delta-na-hersonschine-zafiksirovali-cirkulyaciu-novoy-raznovidnosti-covid-19.htmlРакурс
В Херсонской области зафиксирована циркуляция новой разновидности штамма коронавируса SARS-nCoV-2 «Дельта» — так называемой «Дельта+".
Также этот штамм зафиксирован на территории еще нескольких регионов Украины. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич.
По словам Ромаскевича, предварительные расчеты свидетельствуют, что доля этого штамма в заболеваемости жителей области составляет 10−15%.
Учитывая, что все три предыдущих волны были вызваны разными штаммами COVID-19, можно спрогнозировать (я очень хочу ошибиться) второй пик этой волны с началом роста 10−15 декабря 2021 года. Его продолжительность и высоту подъема сможем высчитать дней через 7−8, — подчеркнул медик.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 20 ноября, зафиксировали еще более 10,6 тыс. новых случаев коронавируса, среди них почти 900 детей.
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