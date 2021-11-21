Мигранты на границе Польши и Белоруссии, фото: Nexta

https://racurs.ua/n163373-sotnya-gospitalizirovannyh-sredi-migrantov-v-belarusi-vspyshka-covid-19.html

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Коронавирусная болезнь COVID-19 сегодня, 21 ноября, привела к госпитализации около сотни мигрантов из логистического центра Брузги на белорусско-польской границе.

Среди госпитализированных есть лица с тяжелой формой COVID-19, сообщает издание «Хартыя97» со ссылкой на главу главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмилу Кеду.

По ее словам, больных госпитализируют в медучреждения в городе Гродно.

Среди основных причин госпитализации Кеда назвала:

пневмонию;

заболевание легких;

заболевание желудочно-кишечного тракта.

Некоторых людей забрали с переохлаждением и простудой, в том числе с пневмонией. Один пациент в тяжелом состоянии с пневмонией, вызванной коронавирусом, — отметила она.



Кризис на польско-белорусской границе продолжается с августа. Польша и страны Балтии обвиняют Беларусь и Россию в гибридной агрессии — использовании искусственно созданного миграционного потока из стран Ближнего Востока.

Напомним, устроенные мигрантами на польско-белорусской границе беспорядки привели к повреждению магистрального интернет-канала, который обеспечивал доступ к «западному» сегменту глобальной сети.