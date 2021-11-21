Мігранти на кордоні Польщі та Білорусі, фото: Nexta

https://racurs.ua/ua/n163373-sotnya-gospitalizovanyh-spalah-koronavirusu-stavsya-sered-migrantiv-u-bilorusi.html

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Коронавірусна хвороба COVID-19 сьогодні, 21 листопада, призвела до госпіталізації близько сотні мігрантів з логістичного центру «Брузги» на білорусько-польському кордоні.

Серед госпіталізованих є особи з важкою формою COVID-19, повідомляє видання «Хартыя97» з посиланням на очільницю головного управління охорони здоров’я Гродненського облвиконкому Людмилу Кеду.

За її словами, хворих госпіталізують до медзакладів у місті Гродно.

Серед основних причин госпіталізації Кеда назвала:

пневмонію;

захворювання легенів;

захворювання шлунково-кишкового тракту.

Деяких людей забрали з переохолодженням і застудою, в тому числі з пневмонією. Один пацієнт у важкому стані з пневмонією, спричиненою коронавірусом, — зазначила вона.

Криза на польсько-білоруському кордоні триває від серпня. Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь та Росію у гібридній агресії — використанні штучно створеного міграційного потоку з країн Близького Сходу.

Нагадаємо, влаштовані мігрантами на польсько-білоруському кордоні заворушення призвели до пошкодження магістрального інтернет-каналу, який забезпечував доступ до «західного» сегменту глобальної мережі.

Джерело: «Хартыя97»