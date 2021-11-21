22 листопада відзначають День синаhttps://racurs.ua/ua/n163372-22-lystopada-vidznachaut-den-syna.htmlРакурс
У світі 22 листопада відзначають неофіційне свято — День сина. Традиція святкування цього сімейного свята поширилася завдяки соцмережам.
Зазвичай в цей день батьки вітають синів, а сини в свою чергу уважно ставляться до батьків.
Загалом День сина продовжує традиції святкувань Дня матері та Дня батька.
Також на 22 листопада припадає ще одне неофіційне свято — День гуманного суспільства. Це свято запроваджене на честь заснованої у 1954 році найбільшої некомерційної організації захисту тварин у США Humane Society, яка нині має відділення в низці країн світу.
Humane Society була заснована у 1954 році колишніми членами Американського гуманітарного товариства — організації, створеної в 1877 році для пропаганди гуманного ставлення до дітей і тварин.
Засновники мали на меті створити нову організацію, яка виступатиме за добробут тварин на національному рівні, використовуючи стратегії та ресурси, не доступні для регіональних і державних організацій.
Мета діяльності організації — боротьба із жорстоким поводженням з тваринами. Сьогодні Humane Society, ймовірно, є найвпливовішою у світі організацією захисту тварин.
Православна церква цього дня вшановує мучеників Онисифора і Порфирія, які стали жертвами переслідувань християн в роки правління римського імператора Діоклетіана.
Народні прикмети:
- якщо вранці іній видно — у наступному році буде хороший врожай вівса;
- якщо іній цього дня покриває дерева — наближаються сильні морози;
- якщо цього дня пішов дощ — варто очікувати хорошого врожаю пшениці;
- якщо цього дня йде сніг — у травні варто очікувати негоду;
- туман цього дня обіцяє відлигу у найближчі дні.