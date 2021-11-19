Коли діти починають розуміти гумор, розповіли вчені. Фото: blog.eva

https://racurs.ua/ua/n163322-koly-dity-pochynaut-rozumity-gumor-rozpovily-vcheni.html

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З якого віку діти починають сприймати гумор та реагувати на смішні звуки та рухи, розповіли вчені з Великої Британії та США.

У дослідженні взяли участь батьки 671 дитини віком від 1 місяця до 3,9 року, які проживають у Великій Британії, США, Австралії та Канаді. Робота опублікована у журналі Behavior Research Methods.

Команда вчених склала спеціальне опитування на визначення розвитку почуття гумору у дітей у ранньому віці — воно містило 20 питань, на які відповідали батьки малюків.

З’ясувалося, що вік, з якого діти починають розуміти гумор, становить один місяць. Однак усі розвиваються по-різному, тому 50% дітей, чиї батьки брали участь в опитуванні, змогли досягти таких показників лише до двох місяців.

У дітей віком від 1−1,5 до 3−4 років ученим вдалося виявити 21 тип гумору, кожен з яких використовувався залежно від віку. Наприклад, діти до одного року в основному сміялися під час гри в хованки та при лоскотові. Їх також веселили смішні вирази обличчя чи звуки — тобто діти краще сприймали фізичні, візуальні та слухові форми гумору.

Однорічні діти були здатні оцінити вже декілька видів гумору, в яких йшлося про отримання реакції від інших людей: перекривляння, зняття одягу, залякування, табуйовані теми (наприклад, пов’язані з туалетом), наслідування у поведінці.

Гумор дворічних дітей був ще складнішим і передбачав мовний розвиток: наприклад, гру з поняттями та слова без сенсу. До того ж діти у цьому віці, як зауважили дослідники, були здатні на підлість, оскільки цінували висміювання інших та агресивний гумор (наприклад, штовхання).

А ось трирічні малюки найчастіше обирали гру з соціальними правилами: наприклад, говорити непристойні слова, щоб викликати сміх. Також вони виявляли деякі здібності до розуміння каламбурів.

Джерело:Behavior Research Methods