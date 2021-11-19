Когда дети начинают понимать юмор, рассказали ученые. Фото: blog.eva

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С какого возраста дети начинают воспринимать юмор и реагировать на смешные звуки и движения, рассказали ученые из Великобритании и США.

В исследовании приняли участие родители 671 ребенка в возрасте от 1 месяца до 3,9 лет, проживающие в Великобритании, США, Австралии и Канаде. Работа опубликована в журнале Behavior Research Methods.

Команда ученых составила специальный опрос на определение развития чувства юмора у детей в раннем возрасте — он содержал 20 вопросов, на которые отвечали родители малышей.

Выяснилось, что самый ранний возраст, в котором дети уже могут понимать юмор, составляет один месяц. Однако все развиваются по-разному, поэтому 50% детей, чьи родители участвовали в опросе, смогли достичь таких показателей лишь к двум месяцам.

У детей от 1−1,5 до 3−4 лет ученым удалось обнаружить 21 тип юмора, каждый из которых использовался в зависимости от возраста. Например, дети до одного года в основном смеялись во время игры в прятки и при щекотке. Их также забавляли смешные выражения лица, звуки и прочие дурачества — то есть детей больше привлекали физические, визуальные и слуховые формы юмора.

Годовалые дети были способны оценить уже несколько видов юмора, которые подразумевали и получение реакции от других людей: то есть поддразнивание, снятие одежды, запугивание, табуированные темы (например, связанные с туалетом), подражательное поведение.

Юмор двухлеток был еще сложнее и предполагал речевое развитие: например, игру с понятиями и бессмысленные слова. К тому же дети в этом возрасте, как заметили исследователи, были способны на подлость, поскольку ценили высмеивание других и агрессивный юмор (к примеру, подталкивания).

А вот трехлетние малыши зачастую предпочитали уже игру с социальными правилами: допустим, говорить неприличные слова, чтобы вызвать смех. Также они проявляли некоторые способности к пониманию каламбуров.

Источник: Behavior Research Methods