Активісти прийшли на Банкову — біля Офісу президента розпочалася штовханина

Під час сутичок біля Офісу президента, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n163371-aktyvisty-pryyshly-na-bankovu-bilya-ofisu-prezydenta-rozpochalasya-shtovhanyna.html

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У Києві учасники акцій, які відбуваються у центрі столиці з нагоди восьмої річниці Революції гідності, пришли на вулицю Банкову.

Активісти «Руху опору капітуляції» намагалися потрапити на територію Офісу президента. В результаті між ними та правоохоронцями виникла штовханина, повідомляє видання «Громадське».

Зрештою правоохоронці почали пропускати людей по одному, але з проходженням перевірки на вході.

Зазначається, що «Рух Опору Капітуляції» організував акцію для відзначення річниці початку Революції гідності та вшанування її героїв, а також для «обговорення ситуації, в якій опинилася країна» — маючи на увазі останні події щодо розслідування так званої «справи вагнерівців» (зриву спецоперації із затримання російських найманців та військових злочинців).

Нагадаємо, ще перед початком акції на Майдані Незалежності учасники «Руху опору капітуляції» вивісили банер, якій містив зображення президента Володимира Зеленського та очільника Офісу президента Андрія Єрмака, а також надпис «Брехня принижує — захистимо гідність».

Джерело: «Громадське»