День Гідності й Свободи — пам’ятна хода розпочалася на Майдані Незалежностіhttps://racurs.ua/ua/n163370-dnya-gidnosti-y-svobody-pam-yatna-hoda-rozpochalasya-na-maydani-nezalejnosti.htmlРакурс
У Києві на Майдані Незалежності розпочалася пам’ятна хода «Не втрачаймо Гідність! Захистимо Свободу!» з нагоди Дня Гідності й Свободи, який відзначають сьогодні, 21 листопада.
На чолі колони, яка вишикувалася для пам’ятної ходи, розгорнуто банер «Пам'ятаємо! Небесна Сотня. Герої не вмирають». Також учасники ходи тримають в руках національні стяги та прапори з написом «Революція Гідності», повідомляє агентство «Укрінформ».
Частина з тих, хто прийшов на акцію, вивісили на Майдані Незалежності банер, ймовірно, пов’язаний з результатами нещодавнього оприлюднення журналістських розслідувань у «справі вагнерівців». Про це свідчать знімки, які з’явилися у соцмережах.
Після ходи запланована панахида за загиблими майданівцями та воїнами-захисниками України, а також запалення лампадок та покладання квітів до портретів героїв Небесної сотні.
Джерело: «Укрінформ»