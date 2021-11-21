Під час пам’ятної ходи, фото: «Укрінформ»

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У Києві на Майдані Незалежності розпочалася пам’ятна хода «Не втрачаймо Гідність! Захистимо Свободу!» з нагоди Дня Гідності й Свободи, який відзначають сьогодні, 21 листопада.

На чолі колони, яка вишикувалася для пам’ятної ходи, розгорнуто банер «Пам'ятаємо! Небесна Сотня. Герої не вмирають». Також учасники ходи тримають в руках національні стяги та прапори з написом «Революція Гідності», повідомляє агентство «Укрінформ».

Частина з тих, хто прийшов на акцію, вивісили на Майдані Незалежності банер, ймовірно, пов’язаний з результатами нещодавнього оприлюднення журналістських розслідувань у «справі вагнерівців». Про це свідчать знімки, які з’явилися у соцмережах.

Після ходи запланована панахида за загиблими майданівцями та воїнами-захисниками України, а також запалення лампадок та покладання квітів до портретів героїв Небесної сотні.

Джерело: «Укрінформ»