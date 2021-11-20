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Ракурс
21 листопада святкують День гідності та свободи. Фото: УНІАН

21 листопада святкують День гідності та свободи

20 лис 2021, 21:57
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Свято завтра — 21 листопада — День гідності та свободи. Його святкують щорічно на честь двох революцій — Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року).

Було встановлене з метою утвердження ідеалів свободи й демократії, збереження та донесення до сучасного й майбутніх поколінь об'єктивної інформації про доленосні події, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору.


Православна церква в цей день святкує Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних. Цього дня заведено іти до церкви й молитися перед іконою Архистратига Михаїла з проханням захистити від лукавого й темних сил.

Прикмети:

  • ранішній туман означає, що скоро буде відлига;
  • якщо цього дня сніг буде мокрим, то майбутній урожай буде хорошим;
  • густі тумани — чинна погода протримається до зимового Миколая;
  • ніч ясна — зима буде сніжна і красна;
  • якщо Михайло дощем служить — добру й суху весну ворожить.

Що не можна робити:

  • цього дня не можна мити голову. Наші предки вірили, що так можна «змити розум»;
  • категорично не можна сваритися й навіть підвищувати голос;
  • не можна рубати сокирою, різати ножем або ткати, щоби Михайло не образився.

Джерело: Ракурс


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