21 листопада святкують День гідності та свободи. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n163351-21-lystopada-svyatkuut-den-gidnosti-ta-svobody.html

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Свято завтра — 21 листопада — День гідності та свободи. Його святкують щорічно на честь двох революцій — Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року).

Було встановлене з метою утвердження ідеалів свободи й демократії, збереження та донесення до сучасного й майбутніх поколінь об'єктивної інформації про доленосні події, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору.

Православна церква в цей день святкує Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних. Цього дня заведено іти до церкви й молитися перед іконою Архистратига Михаїла з проханням захистити від лукавого й темних сил.

Прикмети:

ранішній туман означає, що скоро буде відлига;

якщо цього дня сніг буде мокрим, то майбутній урожай буде хорошим;

густі тумани — чинна погода протримається до зимового Миколая;

ніч ясна — зима буде сніжна і красна;

якщо Михайло дощем служить — добру й суху весну ворожить.

Що не можна робити: