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21 листопада святкують День гідності та свободи. Фото: УНІАН
21 листопада святкують День гідності та свободиhttps://racurs.ua/ua/n163351-21-lystopada-svyatkuut-den-gidnosti-ta-svobody.htmlРакурс
Свято завтра — 21 листопада — День гідності та свободи. Його святкують щорічно на честь двох революцій — Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року).
Було встановлене з метою утвердження ідеалів свободи й демократії, збереження та донесення до сучасного й майбутніх поколінь об'єктивної інформації про доленосні події, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору.
Православна церква в цей день святкує Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних. Цього дня заведено іти до церкви й молитися перед іконою Архистратига Михаїла з проханням захистити від лукавого й темних сил.
Прикмети:
- ранішній туман означає, що скоро буде відлига;
- якщо цього дня сніг буде мокрим, то майбутній урожай буде хорошим;
- густі тумани — чинна погода протримається до зимового Миколая;
- ніч ясна — зима буде сніжна і красна;
- якщо Михайло дощем служить — добру й суху весну ворожить.
Що не можна робити:
- цього дня не можна мити голову. Наші предки вірили, що так можна «змити розум»;
- категорично не можна сваритися й навіть підвищувати голос;
- не можна рубати сокирою, різати ножем або ткати, щоби Михайло не образився.
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