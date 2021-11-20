21 ноября празднуют День достоинства и свободы. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n163351-21-noyabrya-prazdnuut-den-dostoinstva-i-svobody.html

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Праздник завтра — 21 ноября — День достоинства и свободы. Его празднуют ежегодно в честь двух революций — Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).

Был установлен с целью утверждения идеалов свободы и демократии, сохранения и донесения до современного и будущих поколений объективной информации о судьбоносных событиях, а также отдания должного уважения патриотизму и мужеству граждан, ставших на защиту демократических ценностей нашего государства и его европейского выбора.

Православная церковь в этот день празднует Собор Архистратига Михаила и других Небесных Сил бестелесных. В этот день принято идти в церковь и молиться перед иконой Архистратига Михаила с просьбой защитить от лукавого и темных сил.

Приметы:

утренний туман означает, что скоро будет оттепель;

если в этот день снег будет мокрым, то будущий урожай будет хорошим;

густые туманы — теперешняя погода продержится до зимнего Николая;

ночь ясная — зима будет снежная и красная;

если Михаил дождем служит — добрую и сухую весну гадает.

Что нельзя делать: