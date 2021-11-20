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21 ноября празднуют День достоинства и свободы. Фото: УНИАН
21 ноября празднуют День достоинства и свободыhttps://racurs.ua/n163351-21-noyabrya-prazdnuut-den-dostoinstva-i-svobody.htmlРакурс
Праздник завтра — 21 ноября — День достоинства и свободы. Его празднуют ежегодно в честь двух революций — Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
Был установлен с целью утверждения идеалов свободы и демократии, сохранения и донесения до современного и будущих поколений объективной информации о судьбоносных событиях, а также отдания должного уважения патриотизму и мужеству граждан, ставших на защиту демократических ценностей нашего государства и его европейского выбора.
Православная церковь в этот день празднует Собор Архистратига Михаила и других Небесных Сил бестелесных. В этот день принято идти в церковь и молиться перед иконой Архистратига Михаила с просьбой защитить от лукавого и темных сил.
Приметы:
- утренний туман означает, что скоро будет оттепель;
- если в этот день снег будет мокрым, то будущий урожай будет хорошим;
- густые туманы — теперешняя погода продержится до зимнего Николая;
- ночь ясная — зима будет снежная и красная;
- если Михаил дождем служит — добрую и сухую весну гадает.
Что нельзя делать:
- в этот день нельзя мыть голову. Наши предки верили, что так можно «смыть ум»;
- категорически нельзя ссориться и даже повышать голос;
- нельзя рубить топором, резать ножом или ткать, чтобы Михаил не обиделся.
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