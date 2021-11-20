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21 ноября празднуют День достоинства и свободы. Фото: УНИАН

21 ноября празднуют День достоинства и свободы

20 ноя 2021, 21:57
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Праздник завтра — 21 ноября — День достоинства и свободы. Его празднуют ежегодно в честь двух революций — Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).

Был установлен с целью утверждения идеалов свободы и демократии, сохранения и донесения до современного и будущих поколений объективной информации о судьбоносных событиях, а также отдания должного уважения патриотизму и мужеству граждан, ставших на защиту демократических ценностей нашего государства и его европейского выбора.


Православная церковь в этот день празднует Собор Архистратига Михаила и других Небесных Сил бестелесных. В этот день принято идти в церковь и молиться перед иконой Архистратига Михаила с просьбой защитить от лукавого и темных сил.

Приметы:

  • утренний туман означает, что скоро будет оттепель;
  • если в этот день снег будет мокрым, то будущий урожай будет хорошим;
  • густые туманы — теперешняя погода продержится до зимнего Николая;
  • ночь ясная — зима будет снежная и красная;
  • если Михаил дождем служит — добрую и сухую весну гадает.

Что нельзя делать:

  • в этот день нельзя мыть голову. Наши предки верили, что так можно «смыть ум»;
  • категорически нельзя ссориться и даже повышать голос;
  • нельзя рубить топором, резать ножом или ткать, чтобы Михаил не обиделся.

Источник: Ракурс


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