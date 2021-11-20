Саакашвили. Фото: РБК

https://racurs.ua/n163350-saakashvili-prekratil-golodovku-vrach.html

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Михаил Саакашвили, украинский политик и экс-президент Грузии, прекратил голодовку в военном госпитале в Горе.

Питание происходит по специально разработанной медиками схеме. Об этом сообщает портал «Новости Грузия».

Как сообщил изданию член медицинского консилиума врач Александр Цискаридзе, состояние Саакашвили стабильное и он начал принимать пищу. Врач объяснил, что здоровье экс-президента улучшилось, но в то же время у него есть «определенные жалобы». О каких именно жалобах идет речь — медик не уточнил. Неврологическое состояние Саакашвили стало лучше, есть положительная динамика.

Напомним, ранее мы сообщали, что у Михаила Саакашвили, которого в начале октября задержали в Тбилиси и поместили в тюрьму в городе Руставе, значительно ухудшилось состояние здоровья. В тюрьму, где находится Саакашвили, даже приехал реанимобиль.

Источник: Новости Грузия