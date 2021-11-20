Кулеба. Фото: istock

https://racurs.ua/n163349-rasskaju-chto-takoe-drama-kuleba-postavil-na-mesto-prezidenta-bolgarii.html

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Дмитрий Кулеба, глава украинского Министерства иностранных дел (МИД), жестко отреагировал на скандальное и циничное заявление президента Болгарии относительно «российского Крыма».

До этого болгарский политик отмечал, что в этом «нет никакой драмы». Свой ответ Кулеба опубликовал в Twitter.

Глава украинского МИД подчеркнул, что такие опрометчивые высказывания президента Болгарии нанесли удар дружеским отношениям между странами.

Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей, — подчеркнул чиновник.



Кулеба добавил, что из-за таких заявлений своего президента Болгария подыграла российской пропаганде и подверглась критике со стороны Евросоюза.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Болгарии Румен Радев повторил свои слова о том, что Крым — российский, хотя и признал, что аннексия украинского полуострова была нарушением международного права. По его словам, никакой «драмы» в этом нет.