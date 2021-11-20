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Кулеба. Фото: istock
Розповім, що таке драма — Кулеба поставив на місце президента Болгаріїhttps://racurs.ua/ua/n163349-rozpovim-scho-take-drama-kuleba-postavyv-na-misce-prezydenta-bolgariyi.htmlРакурс
Дмитро Кулеба, очільник українського Міністерства закордонних справ (МЗС), жорстко відреагував на скандальну і цинічну заяву президента Болгарії щодо «російського Криму».
До цього болгарський політик наголошував, що у цьому «немає жодної драми». Свою відповідь Кулеба опублікував у Twitter.
Очільник українського МЗС наголосив, що такі необачні висловлювання президента Болгарії завдали удару дружнім відносинам між країнами.
Я розповім Румену Радеву, що таке драма: це якби Росія напала на Болгарію, відхопила шматок території й вбила тисячі людей, — наголосив урядовець.
Кулеба додав, що через такі заяви свого президента Болгарія підіграла російській пропаганді й зазнала критики з боку Євросоюзу.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Болгарії Румен Радев повторив свої слова про те, що Крим — російський, хоча і визнав, що анексія українського півострова була порушенням міжнародного права. За його словами, ніякої «драми» в цьому немає.
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