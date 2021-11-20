Кулеба. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163349-rozpovim-scho-take-drama-kuleba-postavyv-na-misce-prezydenta-bolgariyi.html

Ракурс

Дмитро Кулеба, очільник українського Міністерства закордонних справ (МЗС), жорстко відреагував на скандальну і цинічну заяву президента Болгарії щодо «російського Криму».

До цього болгарський політик наголошував, що у цьому «немає жодної драми». Свою відповідь Кулеба опублікував у Twitter.

Очільник українського МЗС наголосив, що такі необачні висловлювання президента Болгарії завдали удару дружнім відносинам між країнами.

Я розповім Румену Радеву, що таке драма: це якби Росія напала на Болгарію, відхопила шматок території й вбила тисячі людей, — наголосив урядовець.



Кулеба додав, що через такі заяви свого президента Болгарія підіграла російській пропаганді й зазнала критики з боку Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Болгарії Румен Радев повторив свої слова про те, що Крим — російський, хоча і визнав, що анексія українського півострова була порушенням міжнародного права. За його словами, ніякої «драми» в цьому немає.