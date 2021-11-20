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Ракурс
Кулеба. Фото: istock

Розповім, що таке драма — Кулеба поставив на місце президента Болгарії

20 лис 2021, 21:19
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Дмитро Кулеба, очільник українського Міністерства закордонних справ (МЗС), жорстко відреагував на скандальну і цинічну заяву президента Болгарії щодо «російського Криму».

До цього болгарський політик наголошував, що у цьому «немає жодної драми». Свою відповідь Кулеба опублікував у Twitter.

Очільник українського МЗС наголосив, що такі необачні висловлювання президента Болгарії завдали удару дружнім відносинам між країнами.

Я розповім Румену Радеву, що таке драма: це якби Росія напала на Болгарію, відхопила шматок території й вбила тисячі людей, — наголосив урядовець.


Кулеба додав, що через такі заяви свого президента Болгарія підіграла російській пропаганді й зазнала критики з боку Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Болгарії Румен Радев повторив свої слова про те, що Крим — російський, хоча і визнав, що анексія українського півострова була порушенням міжнародного права. За його словами, ніякої «драми» в цьому немає.

Джерело: Ракурс


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