Михайло Саакашвілі. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n163350-saakashvili-prypynyv-goloduvannya-likar.html

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Михайло Саакашвілі, український політик і екс-президент Грузії, припинив голодування у військовому шпиталі в Гори.

Харчування відбувається за спеціально розробленою медиками схемою. Про це повідомляє портал «Новини Грузія».

Як повідомив виданню член медичного консиліуму лікар Олександр Цискарідзе, стан Саакашвілі стабільний і він почав приймати їжу. Лікар пояснив, що стан Саакашвілі покращився, але водночас в нього є «певні скарги». Про які саме йдеться — медик не уточнив. Неврологічний стан Саакашвілі покращився, є позитивна динаміка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Михайла Саакашвілі, якого на початку жовтня затримали в Тбілісі й помістили у в’язницю в місті Руставі, значно погіршився стан здоров’я. До в’язниці, де перебуває Саакашвілі, навіть приїхав реанімобіль.

Джерело: Новини Грузія