Коли ухвалять бюджет-2022, розповів віце-спікер

Олександр Корнієнко, фото: «Децентралізація»

https://racurs.ua/ua/n163369-koly-uhvalyat-budjet-2022-rozpoviv-vice-spiker.html

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У Верховної Ради є ще два пленарні тижні роботи народних депутатів для ухвалення в другому читанні державного бюджету на 2022 рік.

Тож, ухвалити головний фінансовий документ країни можуть з 30 листопада до 3 грудня або з 14 до 17 грудня. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» посиланням на коментар першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка.

Віце-спікер запевнив, що бюджет має бути ухвалений до Нового року.

У першому читанні проект бюджету Рада ухвалила 2 листопада. Корнієнко зазначив, що уряд наразі не подав до Ради доопрацьований проект бюджету на 2022 рік.

Для бюджету в нас ще є два тижні пленарних, будемо намагатися в перший тиждень (пленарний — ред.) його розглянути, але поки немає кінцевого повернутого проекту з доопрацьованими від уряду, тому чекаємо від них, — зазначив Корнієнко.

За його словами, на пленарному тижні з 30 листопада до 3 грудня бюджет можуть розглянути в разі, якщо наступного тижня Кабмін встигне повернути проект бюджету-2022 до Верховної Ради і документ пройде необхідний комітетський розгляд.

Проте, на його думку, скоріше за все ухвалення держбюджету відбудеться на іншому пленарному тижні — з 14 до 17 грудня.

Джерело: «Укрінформ»