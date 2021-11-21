Когда примут бюджет-2022, рассказал вице-спикер

Александр Корниенко, фото: «Децентрализация»

https://racurs.ua/n163369-kogda-primut-budjet-2022-rasskazal-vice-spiker.html

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У Верховной Рады еще две пленарные недели работы народных депутатов для принятия во втором чтении государственного бюджета на 2022 год.

Поэтому принять главный финансовый документ страны могут с 30 ноября по 3 декабря или с 14 по 17 декабря. Об этом сообщает агентство «Укринформ» ссылкой на комментарий первого заместителя главы Верховной Рады Александра Корниенко.

Вице-спикер заверил, что бюджет должен быть принят к Новому году.

В первом чтении проект бюджета Рада приняла 2 ноября. Корниенко отметил, что правительство пока не подало в Раду доработанный проект бюджета на 2022 год.

Для бюджета у нас еще есть две недели пленарных, будем пытаться в первую неделю (пленарную — ред.) его рассмотреть, но пока нет конечного возвращенного проекта с доработанными от правительства, поэтому ждем от них, — отметил Корниенко.

По его словам, на пленарной неделе с 30 ноября по 3 декабря бюджет могут рассмотреть в случае, если на следующей неделе Кабмин успеет вернуть проект бюджета-2022 в Верховную Раду и документ пройдет необходимое комитетское рассмотрение.

Однако, по его мнению, скорее всего, принятие госбюджета состоится на другой пленарной неделе — с 14 по 17 декабря.

Источник: «Укринформ»