В Беларуси заявили о возобновлении поставок электроэнергии в Украину

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Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину, фото:
В Беларуси заявили о возобновлении поставок электроэнергии в Украинуhttps://racurs.ua/n163368-v-belarusi-zayavili-o-vozobnovlenii-postavok-elektroenergii-v-ukrainu.htmlРакурс
Беларусь сегодня, 21 ноября, возобновила поставки электроэнергии в Украину.
Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства энергетики Беларуси.
Отмечается, что поставки производятся согласно подписанному на ноябрь контракту.
В то же время, агентству «Укринформ» в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины и «Укрэнерго» эту информацию ни подтвердили, ни опровергли.
17 ноября автоматика отключила первый энергоблок Белорусской АЭС от сети.
На следующие сутки поставка электроэнергии из Беларуси в Украину была приостановлена. Причины прекращения поставок электроэнергии в Украину в Минске тогда не указывали.
19 ноября энергоблок был снова подключен, и начался процесс повышения мощности турбогенератора. В Минэнергетики Беларуси причиной отключения энергоблока назвали «некорректный сигнал», приведший к срабатыванию автоматики.
Напомним, суточный объем электроэнергии из Беларуси составляет около 2% от общего объема потребления электроэнергии в Украине.
Источник: Министерство энергетики Беларуси, «Укринформ»
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