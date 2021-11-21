В Беларуси заявили о возобновлении поставок электроэнергии в Украину

Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину, фото:

https://racurs.ua/n163368-v-belarusi-zayavili-o-vozobnovlenii-postavok-elektroenergii-v-ukrainu.html

Ракурс

Беларусь сегодня, 21 ноября, возобновила поставки электроэнергии в Украину.

Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства энергетики Беларуси.

Отмечается, что поставки производятся согласно подписанному на ноябрь контракту.

В то же время, агентству «Укринформ» в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины и «Укрэнерго» эту информацию ни подтвердили, ни опровергли.

17 ноября автоматика отключила первый энергоблок Белорусской АЭС от сети.

На следующие сутки поставка электроэнергии из Беларуси в Украину была приостановлена. Причины прекращения поставок электроэнергии в Украину в Минске тогда не указывали.

19 ноября энергоблок был снова подключен, и начался процесс повышения мощности турбогенератора. В Минэнергетики Беларуси причиной отключения энергоблока назвали «некорректный сигнал», приведший к срабатыванию автоматики.

Напомним, суточный объем электроэнергии из Беларуси составляет около 2% от общего объема потребления электроэнергии в Украине.

Источник: Министерство энергетики Беларуси, «Укринформ»