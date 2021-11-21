Владимир Путин, фото: «РБК»

https://racurs.ua/n163367-obvineniyami-ssha-otreagirovali-u-putina-na-dannye-o-napadenii-na-ukrainu.html

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Спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на обнародованную в СМИ информацию украинских и западных спецслужб о подготовке российского вторжения в Украину.

По словам Пескова, такие сообщения являются «истерикой, которая искусственно нагнетается». Об этом он заявил в эфире одного из российских телеканалов, сообщает агентство ТАСС.

Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединенные Штаты Америки, — заявил он.

Также от Пескова прозвучали обвинения и в сторону Украины.

Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы (оккупированных Россией территорий — ред.), — заявил пресс-секретарь Путина.



Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов недавно заявил, что РФ готовится атаковать Украину в ближайшую зиму. Для этого у украинских границ сосредоточены более 92 тыс. военных.

Источник: ТАСС