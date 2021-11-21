Звинуваченнями у бік США відреагували в Путіна на дані про напад на Україну

Володимир Путін, фото: «РБК»

https://racurs.ua/ua/n163367-zvynuvachennyamy-u-bik-ssha-vidreaguvaly-v-putina-na-dani-pro-napad-na-ukrayinu.html

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Речник президента РФ Володимира Путина Дмитро Пєсков відреагував на оприлюднену у ЗМІ інформацію українських та західних спецслужб про підготовку російського вторгнення в Україну.

За словами Пєскова, такі повідомлення є «істерикою, яка штучно нагнітається». Про це він заявив в ефірі одного з російських телеканалів, повідомляє агентство ТАСС.

Звинувачують у якійсь незвичайній військовій активності на нашій території ті, хто пригнав свої збройні сили через океан. Тобто Сполучені Штати Америки, — заявив він.

Також від Пєскова пролунали звинувачення і в бік України.

Україна, швидше за все, прагне чергової спроби розпочати силове вирішення своєї власної проблеми (окупованих Росією територій — ред.), — заявив прес-секретар Путіна.



Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов нещодавно заявив, що РФ готується атакували Україну найближчої зими. Для цього біля українських кордонів зосереджені понад 92 тис. військових.

Джерело: ТАСС