Еволюція людей в Європі тривала в останні тисячоліття

https://racurs.ua/ua/n163366-evoluciya-ievropeyciv-prodovjuvalasya-v-ostanni-tysyacholittya-ucheni.html

Ракурс

Учені виявили сліди еволюційних змін на основі природного відбору в людей, які жили в Європі впродовж останніх двох-трьох тисяч років.

Таким чином науковці спростували поширений постулат противників теорії еволюції про те, що зараз еволюція людей нібито не відбувається, повідомляє видання Phys.org.

Для цього дослідники використали генетичні дані з біобанку Великої Британії, порівнявши їх з зі зразками останків давніх європейців.

В результаті були виявлені еволюційні зміни у 755 генах, пов’язаних з різними рисами, зокрема з пігментацією шкіри.

Було встановлено, що ранні поселенці у Європі мали більш темну шкіру, проте з часом європейці еволюціонували в напрямку більш світлої шкіри. Зміни в пігментації шкіри були очікуваними через різницю у впливі ультрафіолетового світла.

Також були виявлені зміни, пов’язані зі споживанням вітаміну D, регуляцією тепла та габаритами тіла. На думку вчених, вони могли бути пов’язані зі зміною клімату.

Водночас дослідники виявили, що певні очікувані зміни не відбулися — наприклад, генетичні фактори, пов’язані із запальними захворюваннями кишечника та нервовою анорексією, не змінилися.

Нагадаємо, міжнародна група вчених за допомогою бактерій довела, що еволюція ніколи не припиняється.

Джерело: Phys.org