Зеленський нагородив загиблого 19 листопада військового орденом «За мужність»

Зеленський нагородив десятьох військових, фото: «Еспресо»

https://racurs.ua/ua/n163365-zelenskyy-nagorodyv-zagyblogo-19-lystopada-viyskovogo-ordenom-za-mujnist.html

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Володимир Зеленський, президент України, посмертно нагородив загиблого на Донбасі 19 листопада бійця Сил спеціальних операцій Уберта Мрачковського орденом «За мужність» II ступеня.

Про це йдеться у президентському указі № 590/2021 від 21 листопада, текст якого опублікований на сайті Офісу президента.

Крім того, цим указом орденом Богдана Хмельницького III ступеня нагороджено трьох військових:

старшого лейтенанта Василя Катеринчика;

майора Олександра Окуска;

підполковника Віталія Сущенка.

Також орденом «За мужність» III ступеня нагороджено старшого сержанта Андрія Коваля. Сержанта Тетяну Гатауліну нагороджено медаллю «За військову службу Україні».

Чотирьох військових президентським указом нагороджено медаллю «Захиснику Вітчизни»: