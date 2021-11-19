Йому назавжди 33 – назвали ім’я бійця ЗСУ, який загинув на Донбасі. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n163323-yomu-nazavjdy-33-nazvaly-im-ya-biycya-zsu-yakyy-zagynuv-na-donbasi-foto.html

Ракурс

На Донбасі бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню, внаслідок чого гинуть українські захисники

10 листопада внаслідок обстрілу терористів загинув український військовослужбовець, старший солдат Уберт Мрачковський. Про це повідомили на сторінці Командування сил спеціальних операцій ЗС України у Facebook.

33-річний воїн отримав кульове поранення, не сумісне із життям. Російсько-окупаційні війська десять разів порушували режим припинення вогню, зокрема із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

У напрямку Мар’їнки окупанти вели вогонь тричі із застосуванням артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм та 120 мм.

У бік населеного пункту Лопаскине російські окупаційні війська здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

У районі Причепилівки ворожі війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Біля Новомихайлівки російські найманці обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Катеринівки ворог вів обстріл двічі з використанням гранатомети різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Біля Пісок окупант задіяв станкові протитанкові гранатомети, а в напрямку Авдіївки окупанти вели вогонь міномети калібру 120 мм.

«Ракурс» повідомляв, що захисники України відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських бійців рубежі підрозділів ЗСУ залишилися незмінними.