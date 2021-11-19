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Ему навсегда 33 – назвали имя бойца ВСУ, погибшего на Донбассе. Фото: УП

Ему навсегда 33 — названо имя бойца ВСУ, погибшего на Донбассе (ФОТО)

19 ноя 2021, 21:41
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На Донбассе боевики продолжают нарушать режим прекращения огня, в результате чего погибают украинские защитники

10 ноября в результате обстрела террористов погиб украинский военнослужащий, старший солдат Уберт Мрачковский. Об этом сообщили на странице Командования сил специальных операций ВС Украины в Facebook.

33-летний воин получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью. Российско-оккупационные войска десять раз нарушали режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

В направлении Марьинки оккупанты вели огонь трижды с применением артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и 120 мм.

В сторону населенного пункта Лопаскино российские оккупационные войска совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

В районе Причепиловки вражеские войска открывали огонь из стрелкового оружия. Возле Новомихайловки российские наемники обстреливали наши позиции из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Катериновки враг вел обстрел дважды с использованием гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.


Возле Песок оккупант задействовал станковые противотанковые гранатометы, а в направлении Авдеевки агрессор вел огонь из минометов калибра 120 мм.

«Ракурс» сообщал, что защитники Украины открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям украинских бойцов рубежи подразделений ВСУ остались прежними.

Источник: Ракурс


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